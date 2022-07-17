Жители Карелии добровольно сдают оружие

Росгвардейцы и полицейские за прошлую неделю провели 104 рейда, выясняя, как владельцы оружия хранят его. В пресс-службе ведомства пояснили, что проверяли условия для обеспечения сохранности.

Речь идет об оружии и патронах, которые хранят жители республики. По итогам проверок составили семь протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

При этом владельцы сдали добровольно 18 единиц оружия. Возможно, они не могут обеспечить необходимые для его хранения условия. // Фото: Росгвардия