17 июля 2022, 12:53
Жители Карелии добровольно сдают оружие
За неделю силовикам отдали 18 единиц огнестрельного оружия
Росгвардейцы и полицейские за прошлую неделю провели 104 рейда, выясняя, как владельцы оружия хранят его. В пресс-службе ведомства пояснили, что проверяли условия для обеспечения сохранности.
Речь идет об оружии и патронах, которые хранят жители республики. По итогам проверок составили семь протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.
При этом владельцы сдали добровольно 18 единиц оружия. Возможно, они не могут обеспечить необходимые для его хранения условия. // Фото: Росгвардия