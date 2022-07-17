Парковку автомобилей ограничили около пляжа в Лососинном

С вечера субботы, 16 июля, действуют ограничения на парковку машин на участке трассы от поворота на Машезеро. Об этом предупредили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Эти меры ввели из-за ремонта дороги на участке до конца пляжа. Дорожные работы будут в основном проводить по ночам, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить безопасность движения.

Водителей попросили быть внимательными и обращать внимание на временные знаки. // Фото: pixabay.com