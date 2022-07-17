Карельские хирурги смогут проводить малотравматичные операции

В Межрайонную больницу № 1 пришли три электрохирургических устройства, работающих на высоких частотах. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Один аппарат направили Муезерскую участковую больницу, другой – в хирургическое отделение поликлиники в Костомукше и в оперблок стационара.

Это современное оборудование позволяет проводить малотравматичные операции и минимизировать возможность осложнений. Аппараты обеспечивают точечный и бесконтактный доступ к тканям. Их используют в общей хирургии, урологии, гинекологии, онкологии, эндоскопии.

Прибор закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Межрайонную больницу по ней в этом году уже поставили 18 единиц нового оборудования. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте