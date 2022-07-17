17 июля 2022, 09:14
Общество

В Соломенном по улице Труда создается новая точка притяжения

Здесь разместится универсальная спортивная площадка с обязательным для игровых занятий ограждением

Специалисты подрядной организации ООО «РБК» установили бордюры, производят отсыпку пешеходных дорожек, подготавливают основание под укладку спортивного прорезиненного покрытия. В дальнейшем здесь разместится комплекс для воркаута, тренажеры и зона для баскетбола. Общая стоимость работ более 3 млн рублей.

«Уже к осени в Соломенном появится новая точка притяжения, место, где смогут проводить свой досуг с пользой для здоровья жители нашего района всех возрастов»,

- подчеркнул депутат Петросовета по округу № 1 Сергей Ильин. (Видео)

Обсудить
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Соломенное
спортивная площадка
Строительство
точки притяжения