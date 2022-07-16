Тех, кто сейчас пойдет в лес за ягодами, могут оштрафовать

Сроки, в которые разрешено собирать ягоды, определило Минприроды Карелии. Их опубликовали в официальной группе Медвежьегорского лесничества ВКонтакте.

Из информации следует, что пока еще заготавливать рано не только клюкву, но и чернику с морошкой. Тех, кто будет это делать, могут привлечь к административной ответственности.

В Карельском северо-таежном районе морошку можно собирать с 29 июля, чернику - с 6 августа.

В Карельском таежном районе, то есть в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах сроки по сбору морошки установили с 25 июля, а по чернике - с 30 июля.

По муниципальным районам Карелии: Кондопожскому, Лахденпохскому, Медвежьегорскому, Муезерскому, Олонецкому, Питкярантскому, Прионежскому, Пряжинскому, Пудожскому, Сортавальскому, Сегежскому, Суоярвскому клюкву разрешили заготавливать с 19 сентября.

Эти сроки установили на основании данных, которые предоставили специалисты Института биологии и Института леса. // Фото: pixabay.com