Крытый каток и лыжный комплекс появятся в Костомукше

Новый лыжный комплекс возводят в Костомукше. В городе также строят лыжный центр и ремонтируют ФОК «Гипроруда», сообщили в пресс-службе правительства РК.

Лыжный комплекс строят по федеральному проекту, в спортивном объекте будут круглогодично готовить спортсменов. Однако туда смогут прийти и жители. Центр примет до 400 лыжников в сутки.

Подрядчик уже монтирует фундаментные блоки и установил ограждение на площадке. Ход работ проверил глава региона Артур Парфенчиков. Ему представили еще один проект. Это строительство крытого ледового катка.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Гипроруда» отремонтировали кровлю, которая протекала. Также отшлифовали полы, нанесли разметку на них. Деньги выделили из республиканского бюджета – свыше 17 миллионов рублей. // Фото: правительство Карелии