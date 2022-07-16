Женщина получила тяжелые осложнения после лечения у частного нарколога
Об опасности «лечения» у частнопроактикующих наркологов предупредил жителей Карелии Михаил Охлопков. Министр здравоохранения привел в пример недавний печальный случай.
На днях женщина поступила в Республиканский наркологический диспансер с тяжелыми осложнениями. Они развились после обращения к частному наркологу. И этот случай далеко не единичный.
- Такие дельцы просто зарабатывают деньги, а с последствиями борются государственные медицинские организации,
- отметил министр.
Жители республики любят «прокапаться на дому». Но это может привести к плохим последствиям, зачастую непоправимым.
Неправильное лечение чревато судорогами, отеком мозга, необратимым поражением нервной системы и другими страшными, часто смертельными симптомами.
- Знаю, что многие стесняются обращаться в наркологический диспансер. Стесняться не нужно. Вы можете воспользоваться услугами стационара анонимно,
- заявил Охлопков.
Он напомнил, что нужно просто сказать в приемном покое о своем желании, врачи назначат необходимое лечение. // Фото: pixabay.com