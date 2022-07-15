Телевидение и радио будут работать не у всех в Карелии

На следующей неделе не у всех жителей Карелии будут работать телевидение и радио. В понедельник, 18 июля, на шести ретрансляторах запланирована профилактика. Работы будут проводиться с 02:00 до 17:00. Возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, предупреждает филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

18 июля

02:00 – 17:00 Петрозаводск: профилактика аналогового телеканала Дисней

08:00 – 17:00 Петрозаводск: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Радио Маяк

08:00 – 18:00 Петрозаводск: профилактика FM-радиостанций Европа Плюс, Энерджи, Русское Радио, Авторадио, Дорожное Радио, Наше Радио, Ретро ФМ, Радио Максимум, Радио Вера, Калина красная, Детское радио, Юмор ФМ

08:00 – 17:00 Надвоицы: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России

08:00 – 17:00 Муезерский: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России

08:00 – 17:00 Сортавала: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России

08:00 – 17:00 Пиндуши: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России

08:00 – 17:00 Найстенъярви: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России

19 июля

10:30 – 16:00 Петрозаводск: работы по покраске антенно-мачтового сооружения. на телебашне по ул. Парковая; временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2;

до 18:00 Радио России, Радио Маяк, аналоговый телеканал «Дисней», аналоговые радиостанции*.

20 июля

11:00 – 16:00 Петрозаводск: работы по покраске на телебашне по ул. Парковая; временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2;

до 18:00 Радио России, Радио Маяк, аналоговый телеканал «Дисней», аналоговые радиостанции*.

21 июля

10:30 – 16:00 Петрозаводск: работы по покраске на телебашне по ул. Парковая; временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2;

до 18:00 Радио России, Радио Маяк, аналоговый телеканал «Дисней», аналоговые радиостанции*.

22 июля

10:30 – 16:00 Петрозаводск: работы по покраске на телебашне по ул. Парковая; временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2;

до 18:00 Радио России, Радио Маяк, аналоговый телеканал «Дисней», аналоговые радиостанции* (Европа Плюс, Энерджи, Русское Радио, Авторадио, Дорожное Радио, Наше Радио, Ретро ФМ, Радио Максимум, Радио Вера, Калина красная, Детское радио, Юмор ФМ). (фото unsplash.com, Glenn Carstens-Peters)