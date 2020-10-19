Жители Карелии будут бесплатно обучаться основам цифровой экономики

Жители Карелии смогут учиться на курсах повышения квалификации по основам программирования, принципам работы искусственного интеллекта и по другим направлениям, сообщает ТАСС.

Обучение будет доступно всем гражданам старше 18 лет. Образовательные программы более чем по 20 направлениям полностью финансируются за счет федеральных средств и подходят для людей с разным уровнем подготовки.

"С 2021 года мы примем участие в программе "Цифровые сертификаты", в этом году мы подаем заявку. Развитие цифровых технологий приводит к существенным изменениям на рынке труда. Возникает необходимость развития системы непрерывного образования для постоянного обновления навыков и компетенций населения, соответствующим запросам цифровой экономики",

– заявляет руководитель региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика" в Карелии Наталья Никольская.

По словам Никольской, в зависимости от выбранного уровня на занятиях можно будет прослушать обзорный курс по программированию, цифровому дизайну, разработке мобильных приложений.

Обучение будет проходить частично дистанционно, частично в очном формате. Планируется организовать курсы на базе Петрозаводского госуниверситета и учреждений среднего профессионального образования, которые уже сформировали образовательные программы по интернет-маркетингу, основам сетевых технологий, промышленному дизайну и 3D-моделированию для участия в проекте.

Слушатели смогут самостоятельно выбрать площадку, где они будут учиться, предварительно пройдя тестирование, чтобы определить уровень подготовки и актуальность выбранной тематики. "Обучать будут те образовательные организации, которые получат подтверждение от федерального центра компетенций проекта "Кадры для цифровой экономики", - добавила Никольская.

Фото с сайта vperedgazeta.ru