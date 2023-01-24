Жители деревни Вокнаволок более суток провели без электричества

В минувшие выходные в результате аварии на электросетях у жителей деревни Вокнаволок более 36 часов отсутствовало электроснабжение. Об этом сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

Отключение было вызвано вышедшим из строя трансформатором. Ремонтные работы затянулись. Но как рассказали в энергоснабжающей организации, в настоящий момент подрядчик обеспечивает доставку нового трансформатора. Деревня пока обеспечивается электроэнергией с помощью дизельного генератора.

При этом глава округа отметил, что обстановка с подачей электричества населению в данном населенном пункте складывается крайне серьезная. И такие длительные отключения недопустимы. Для скорейшего решения вопроса рабочая группа КЧС провела заседание, на котором был принят ряд решений. Одно из них – обращение в прокуратуру Карелии о проведении проверки деятельности подрядчика. // фото: vk.com.