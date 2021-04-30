Жители аварийного барака на Свирской два года «ходят под себя»

Два года назад в деревянном доме вышла из строя канализационная труба, которая идет к колодцу. И подвал затопило нечистотами.

«Жить невозможно в доме, даже от запаха невозможно спать, у нас постоянный кашель, постоянный насморк, потому что постоянная влажность и еще вот эти все испарения идут из подвала», — рассказали жители барака «Дежурному».

Уже два года они пытаются обратить на эту проблему внимание властей, но терпят неудачу за неудачей. У них уже накопился целый ворох отписок от управляющей компании, мэрии, Минстроя, прокуратуры — а дерьмо продолжает плескаться в подвале.

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