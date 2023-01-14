Жителей Карелии пригласили на онлайн-программу

18 января Музей Победы приглашает жителей Карелии на онлайн программу (12+), посвященную 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Интернет-пользователей ждут три виртуальных выставки, онлайн-экскурсия и кинопоказы. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея.

Организаторы также сообщили, что впервые будет представлена новая мультимедийная выставка «Искра надежды», посвященная операции «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. В виртуальную экспозицию вошло около 150 оцифрованных материалов – документов, фотографий, плакатов, рисунков фронтовых художников, снимков.

Онлайн-гостей также ждет знакомство с еще двумя выставками. В электронной экспозиции «Ленинград в открытках блокадного периода» представлена уникальная коллекция - зрители увидят около 40 почтовых карточек из фондов Музея Победы. Виртуальный выставочный проект «Ленинград. Дорога жизни» посвящен истории создания единственной транспортной магистрали, связывавшей город со страной и проходившей по Ладожскому озеру.

Всех желающих также приглашают стать участниками виртуальной экскурсии «Непокоренный Ленинград». Уникальный иммерсивный онлайн-проект создан на основе масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Организаторы обещают, что экскурсия буквально погрузит зрителей в события того времени. Посетители увидят знаменитую Янтарную комнату, похищенную фашистами, заглянут в легендарную «Публичку», в госпиталь. // Скриншот: victorymuseum.ru.