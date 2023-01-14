В воскресенье по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

В воскресенье, 15 января, в Петрозаводске с 9.25 до 19.35 «Сбормобиль» и «Металлмобиль» вновь выйдут на свой привычный маршрут, в котором традиционно запланировано 23 остановки в разных районах города.

Узнать, что из вторсырья принимают и не принимают можно узнать на странице в соцсети ВК «Сдай вторсырье». Организаторы также напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и прочую помощь можно в специально организованных для этого пунктах.

Напомним, 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу. // Фото: /vk.com/1sbor.