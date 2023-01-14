С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций

С 1 февраля пособия и компенсации увеличат на 11,9%. Как сообщили в пресс-службе минтруда РФ, планируется проиндексировать свыше 40 различных мер социальной поддержки, передает «Российская газета».

Так, увеличат размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам. К примеру, размер маткапитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, на второго – почти 775,6 тысячи.

Как пояснили в ведомстве, индексация пройдет по уровню фактической инфляции – на 11,9%. // Фото: freepik.