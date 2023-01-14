Жителям новостроек рассказали, с какого момента платить за капремонт

Обязанность по уплате взносов на капремонт у жителей новостроек возникает по истечении пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу по ремонту, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Карелии.

Кроме того, в организации напомнили, что данная программа на 2015-2047 годы утверждена постановлением правительства РК № 346-п в 2014 году и ежегодно актуализируется.

«Таким образом, если МКД введен в эксплуатацию в 2018 году и в октябре того же года включен в региональную программу, то обязанность по уплате взносов возникает у собственников помещений в октябре 2023 года»,

- говорится в сообщении.

Собственники помещений в МКД предварительно обязаны созвать общее собрание для определения способа формирования фонда капремонта. Этот вопрос они должны решить не позднее, чем за 3 месяца до возникновения обязанности по оплате. // Фото: unsplash.