Жителей Карелии приглашают на службу в Росгвардию

Росгвардия приглашает жителей Карелии вступить в свои ряды. Будущим сотрудникам предлагают стабильную зарплату и соцгарантии. Среди требований к будущим сотрудникам - образования не ниже среднего; возраст от 18 до 35 лет, служба в армии; отсутствие судимости и грубых административных нарушений; физическая подготовка.

Со свой стороны ведомства предлагает стабильный заработок, соцгарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту отпуска сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Подробности предлагают узнавать по телефону 8(8142)73-59-78 или обращаться по адресу: Петрозаводск, улица Гоголя, 45-б, кабинет 217. (фото vk.com)