Житель Петрозаводска решил продать кофе-машину и лишился сбережений

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний горожанин. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пенсионер решил продать через Интернет свою кофе-машину и разместил в Сети объявление. На связь с ним вышел покупатель, который выразил готовность приобрести аппарат за 41 тысячу рублей. Мужчина попросил предоставить ему данные банковской карточки продавца для перевода денег, а затем - озвучить ему код из смс-сообщения. Сразу после этого со счета горожанина списали 66 тысяч рублей.

Стражи порядка проводят проверку по сообщению заявителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото medium.com