Житель Петрозаводска обманул охотника из Калевальского района

В полицию Калевальского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что еще в прошлом году мужчина решил купить оптический прицел для охоты и нашел через знакомых продавца, обещавшего продать прицел за 85 тысяч рублей. Поскольку цена была очень заманчивой, покупатель согласился подождать две недели и сразу перевел деньги. Но через две недели товар он так и не получил. Прождав какое-то время, охотник понял, что его обманули, и обратился к стражам порядка.

Полицейские выяснили, что мошенником оказался 36-летний житель Петрозаводска. Он во всем признался.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото vecherka.spb.ru