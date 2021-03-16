Житель Карелии заболел внебольничной пневмонией и умер

Накануне в Карелии от внебольничной пневмонии умер пациент. Как передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, скончался мужчина, 1951 года рождения, с сопутствующей соматической патологией. При этом результат теста на коронавирус у него отрицательный.

Также за последние 24 часа в республике были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализировали 5284 пациента, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Уточняется, что всем пациентам с пневмонией делают тесты на коронавирус. (фото inform.kz)