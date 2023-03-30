Житель Карелии вышибал двери и бил окна – выносил чужую технику

Житель поселка в Калевальском районе попался на двух кражах. Он проник в квартиру к односельчанке и в хозяйственную постройку к пенсионеру, сообщили в МВД Карелии.

Первое преступление 25-летний злоумышленник совершил еще прошлой весной. Он проник в квартиру к 34-летней женщине, которая пустовала после смерти ее бабушки. Мужчина пришел ночью, вышиб дверь и унес телевизор за 6 600 рублей, который потом продал.

О другом преступлении заявил 66-летний потерпевший. Из его бани на берегу озера пропали цифровой приемник и телевизор общей стоимостью более 12 тысяч рублей.

Вор разбил оконное стекло камнем и залез внутрь. Пытаясь вытащить телевизор, он уронил и разбил его, технику пришлось выбросить. Приставку мужчина подарил знакомому. // фото: rawpixel/ freepik.com