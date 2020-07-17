Житель Карелии сам не понял, что украл в магазине

В полицию Кеми обратился представитель магазина. Он рассказал, что кто-то украл мини-компьютер для считывания штрих-кодов и учета товаров стоимостью 15 тысяч рублей. Стражи порядка раскрыли дело, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что терминал похитил 53-летний местный житель. Он рассказал, что в тот день выпил и отправился в магазин за добавкой. Выбрав товары, горожанин заметил терминал и подумал, что это смартфон с большим экраном, камерой и фонариком. Мужчина обрадовался и решил украсть гаджет, чтобы подарить его другу, у которого телефона не было. Осуществив задуманное, он оправился продолжать праздник к приятелю.

Оперативникам кемлянин радостно сообщил, что подарил терминал другу. Но оказалось, что он про него просто забыл - вещь обнаружилась в сумке подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.