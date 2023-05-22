Житель Карелии разводился с женой и нарвался на два уголовных дела

В Костомукше будут судить 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в неуважении к суду и в проникновении в чужое жилище, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в ходе заседания по гражданскому делу о расторжении брака и ограничении родительских прав мужчина грубо оскорблял супругу в неприличной форме, проявив тем самым неуважение к суду. Также костомукшанин незаконно проник в арендованную женщиной квартиру. Он дождался, когда из помещения выйдут дети, воспользовался тем, что они открыли дверь, и ворвался внутрь.

Уголовные дела в отношении горожанина направлены в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com