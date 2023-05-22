Сбитый автомобилем в Карелии ребенок получит 100 тысяч рублей

В Сегеже ребенок получит компенсацию после произошедшего ДТП. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, несовершеннолетний сегежанин переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль. Виновником стал водитель, который не снизил скорость и не пропустил ребенка.

Прокурор района обратился в суд для взыскания с автомобилиста компенсации морального вреда. В итоге с водителя взыскано 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего. // Фото «Петрозаводск говорит»