Житель Карелии проник в дом приятеля ради алкоголя

В полицию Медвежьегорского района обратился житель одного из поселков. Мужчина рассказал, что из его дома пропали несколько бутылок дорогого алкоголя. Ущерб превысил 6500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 41-летний знакомый потерпевшего. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что знал о том, что хозяин дома на несколько дней уехал. Злодей разбил одно из окон, проник внутрь и похитил спиртное, которое сам же и выпил.

По факту кражи с проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com