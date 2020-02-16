Житель Карелии ответил перед законом за кражу чугунных батарей

Питкярантский городской суд поставил точку в уголовном деле о краже, возбужденном в отношении местного жителя.

Мужчине вменялось в вину не только то, что он позарился на чужое, но и то, что он незаконно проник в здание, принадлежащее МКУ Питкярантского муниципального района «Хозяйственное управление».

Как следует из материалов дела, житель Карелии похитил шесть чугунных батарей на 10 секций. Впоследствии злоумышленник на машине знакомого отвез похищенное в пункт приема металла. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно.