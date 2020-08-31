Житель Карелии осужден за покушение на убийство пасынка

Житель Медвежьегорского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с несовершеннолетним пасынком, схватил кухонный нож и нанес удар клинком в область грудной клетки, сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Подросток оказал активное сопротивление, перехватил руку с ножом и в процессе борьбы повалил нападавшего, после чего убежал. В связи с этим преступные действия не были доведены до конца.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении нападавшего.

Медвежьегорский районный суд признал мужчину виновным и с учетом позиции обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.