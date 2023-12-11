Житель Карелии нарвался на мошенника в интернете и лишился денег

В полицию Сегежи обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что нашел в интернете объявление о продаже снегохода. Он списался с продавцом и договорился об условиях поставки. Мужчина перевел на продиктованный счет более 340 тысяч рублей в счет оплаты, но снегоход так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.

Полиция проводит проверку по заявлению. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch