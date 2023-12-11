11 декабря 2023, 14:18
Происшествия

Утром пенсионер на «Ниве» сбил пешехода в Петрозаводске

Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса

Утром 11 декабря в Петрозаводске произошло ДТП: автомобилист сбил пешехода. Это случилось в 07:10 около дома № 43 В на улице Мелентьевой, сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем «Нивы» был 72- летний мужчина, он наехал на 29-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП молодой человек получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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