Житель Карелии напал на соседку и ограбил ее

51-летняя уроженка Кеми, а ныне петрозаводчанка, обратилась в полицию и заявила, что ее сосед и хороший знакомый напал на нее и похитил принадлежавшее ей имущество, сообщает МВД Карелии.

Женщина находилась дома и по привычке не заперла входную дверь. Сосед проник в жилище и взял со стола бутылку водки, затем забрал из холодильника пивные напитки, после чего направился к выходу. Хозяйка попыталась его остановить, но мужчина ударил женщину по лицу, оттолкнул и покинул квартиру.

В отношении 34-летнего ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело. Однако фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что грабитель находится в Санкт-Петербурге. Полицейские выехали в соседний регион, задержали разыскиваемого и доставили в республику.

Мужчина дал признательные показания. По решению суда он может потерять свободу на срок до семи лет.

Фото из группы МВД по Республике Карелия