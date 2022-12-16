Житель Карелии доверился другу и стал жертвой преступления

В Костомукше перед судом предстал 38-летний местный житель. Мужчину обвиняли в краже денег с банковского счета, сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено в суде, в сентябре этого года приятель горожанина попросил его купить продукты и передал свою банковскую карту. Обвиняемый, однако, решил приобрести кое-что и для себя на чужие деньги и потратил на алкоголь 5200 рублей с карты друга.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Этот приговор еще можно обжаловать. // Фото: unsplash.com