Жилой дом вспыхнул сегодня днем в Карелии

Сегодня в 14:53 на пульт пожарных подразделений Лахденпохского района поступило сообщение о возгорании в поселке Элисенваара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит жилой дом. С огнем удалось справиться за полчаса.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/Schäferle