16 января 2021, 17:24
Жилой дом горел сегодня в Петрозаводске на Древлянке
Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы победить огонь
Фото: Кирилл Балабушка
Сегодня в 14:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
Загорелся жилой дом №1 на улице Отрадной. На место происшествия выдвинулись одиннадцать пожарных-спасателей на трех машинах. Уже в 16:31 пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших уточняется
Из этого горящего дома мой муж вынес двух детей 3, 4 лет до приезда пожарных! Мы были первые на месте, мимо проезжали. Хоть муж и пожарный по профессии, сегодня выходной. Это очень страшно, пожар!
– пишет участница группы ДТП ПТЗ Татьяна Кононова.
Видео от участников группы ДТП ПТЗ