Жилой дом горел сегодня в Петрозаводске на Древлянке

Сегодня в 14:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Загорелся жилой дом №1 на улице Отрадной. На место происшествия выдвинулись одиннадцать пожарных-спасателей на трех машинах. Уже в 16:31 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших уточняется

Из этого горящего дома мой муж вынес двух детей 3, 4 лет до приезда пожарных! Мы были первые на месте, мимо проезжали. Хоть муж и пожарный по профессии, сегодня выходной. Это очень страшно, пожар!

– пишет участница группы ДТП ПТЗ Татьяна Кононова.

Видео от участников группы ДТП ПТЗ