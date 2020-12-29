Жесткая авария в Петрозаводске попала на видео

Сегодня в 15:27 на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой в Петрозаводске произошла жесткая авария. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как один из участников ДТП ехал на большой скорости со стороны озера. Второй автомобиль пытался выполнить левый поворот. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.