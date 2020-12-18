Женщину до смерти забили в Петрозаводске за отказ одолжить денег

Молодого человека, обвиняемого в убийстве женщины, будут судить в Петрозаводске. 27-летний житель столицы Карелии вину признал. Рассмотрением дела займется Петрозаводский городской суд.

Преступление было совершено в декабре 2019 года, сообщили в прокуратуре. По версии следователей, у молодого человека произошла ссора со знакомой женщиной, которая отказалась давать ему деньги в долг.

Как считают следователи, молодой человек не менее четырех раз ударил жертву «неустановленным предметом». Женщина скончалась. Злоумышленникзавернул труп в одеяло и отвез на машине в район 3-го километра дороги «Петрозаводск-Лососинное», где спрятал. Затем он вернулся ночью, чтобы перепрятать тело. (фото censor.net)