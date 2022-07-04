Женщина в Питкяранте взяла в кредит больше миллиона и отдала аферистам

Неизвестные злоумышленники похитили у 47-летней жительницы Питкяранты 1 120 000 рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит в трех банках, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники позвонили жертве в субботу, представились сотрудниками банка и сказали, что на ее имя якобы оформили кредит преступники. Чтобы сохранить деньги, ей велели оформить заем на максимальную сумму, обналичить ее и перевести на «безопасный счет».

Хотя это старая мошенническая схема, женщина последовала указаниям и взяла кредиты в трех банках на 1 120 000 рублей. Деньги она перевела мошенникам, те попрощались и обещали перезвонить. Конечно, этого не произошло. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com