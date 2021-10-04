Женщина в Кеми тяжело ранила брата своего гражданского мужа

В Кеми будут судить 45-летнюю женщину, которая нанесла серьезное ранение брату своего сожителя. Дама схватила кухонный нож, потому что была недовольна пьянкой мужчин, сообщили в СУ СКР по республике.

Инцидент произошел в последний день августа текущего года. Будущий потерпевший пришел домой к обвиняемой и стал на кухне выпивать с ее гражданским мужем, с которым они являются братьями.

Это очень не понравилось хозяйке квартиры. Она вступила с гостем в конфликт, в процессе которого ножом ударила его в живот.

Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. Он выжил в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

Следователи выяснили, что фигурантка возбужденного уголовного дела уже привлекалась раньше к уголовной ответственности за преступление против личности. Дело направили в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. // Фото: tamlife.ru