Женщина погибла и семь человек ранены из-за взрыва газа в жилом доме

Взрыв прогремел 2 июня в девятиэтажном жилом доме в башкирском Стерлитамаке. Погибла женщина, пострадали еще семь человек, в том числе двое детей, сообщили в городской администрации.

Уже понятно, что взорвался бытовой газ, причиной могло стать неосторожное обращение. Эпицентром стала квартира на втором этаже.

Из дома № 150 улице Артема эвакуировали порядка 80 жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС. К счастью, после взрыва не начался пожар.

На месте ЧП создали оперативный штаб, работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные, пожарные, три машины скорой помощи. В школе неподалеку организован центр помощи пострадавшим.

Проверку проводит прокуратура.

- В результате инцидента скончалась женщина, получили травмы двое несовершеннолетних, а также двое сотрудников газовой службы, которые доставлены в медицинские учреждения,

- сообщили в надзорном ведомстве.

Уже известно, что взрыв произошел при ремонте газового оборудования. В доме выбиты окна и двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда. // фото: МЧС России