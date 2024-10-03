Женщина подделала чек о переводе денег и завладела чужой квартирой

39-летняя россиянка подделала чек о переводе крупной суммы за квартиру и стала новой хозяйкой жилья. Теперь ее будут судить по обвинению в мошенничестве.

В Удмуртии минувшим летом женщина нашла на сайте с объявлениями квартиру, связалась с продавцом и сообщила о своем желании ее приобрести.

По версии прокуратуры, женщина составила договор купли-продажи, изготовила поддельный чек о переводе более 5,8 млн рублей на банковский счет продавца недвижимости. Собственник квартиры посчитал, что перевод денег проверяется банком и подписал договор купли-продажи. Женщина отнесла документы в МФЦ и оформила право собственности.

В конце концов выяснилось, что никаких денег бывший владелец квартиры не получил. Было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия ущерб был возмещен. Дело направили в суд. // фото unsplash.com/ Jakub Zerdzicki