Женщина лишилась пальцев после поездки в лифте

42-летняя женщина после поездки в лифте лишилась пальцев на руке. Инцидент произошел 26 октября в доме №67 на улице Коммунальная в Пскове. О случившемся сообщило «ГТРК «Псков».

Со слов дочери пострадавшей, в лифте, вероятно, зажало поводок собаки, а ее мама попыталась спасти животное. В итоге женщине отрезало четыре пальца. Женщину госпитализировали и прооперировали в больнице. По сообщению журналистов, врачам удалось спасти один палец.

На место происшествия выезжали следователи, представители управляющей компании и фирмы, обслуживающей лифтовое оборудование.

По словам жильцов дома, подъемник был установлен 30 лет назад и периодически выходит из строя. Это же подтвердила дочь потерпевшей: «С лифтом проблемы давно, да. Лифт периодически застревает, либо не работает, его отключают просто».

Между тем, по предварительной информации регионального следственного комитета, лифт исправен, а причиной происшествия стало нарушение правил пользования оборудованием. (фото gtrkpskov.ru)