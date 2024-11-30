Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии

Синоптики предупреждают о приближении непогоды. В Карелии действует желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение Гидрометцентра будет действовать 30 ноября с 22:00 и продлится до 1 декабря 6:00.

Ночью местами по центральным районам Карелии ожидается сильный снег, переходящий в мокрый. Также предупреждают о налипании мокрого снега.

В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» прогнозируют осадки в Петрозаводске к вечеру, температура повысится до плюс 3 градусов, а в субботу до +5. // фото «Петрозаводск говорит»