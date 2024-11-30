Снег и ветер ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 30 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0, -2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1, -4°С, на севере до -9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-6, малооблачно, небольшой снег.

В Сегеже 0-4, малооблачно, небольшой мокрый снег.

В Сортавале -1+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Colin Lloyd