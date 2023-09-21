Железный человек из Карелии показал отличный результат на Ironman

Преодолев полную дистанцию - 226 км на соревнованиях «Медный всадник. Ironman» в Санкт-Петербурге, атлет Дмитрий Попов финишировал с флагом Карелии с результатом 9 часов 23 минуты 23 секунды, заняв третье место в своей возрастной категории и десятое место в абсолюте.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Дмитрий Попов на своей странице рассказал, что самое важное и сложное в Ironman - это месяцы и годы подготовки, в которые входят не только тренировки, но и весь образ жизни: семья, работа, досуг, хотелки и прочее выстраиваются вокруг погони за часами и километрами тренировок.

"День гонки. 5 утра, подъем, каша. Последние приготовления десятков гелей и углеводных батончиков, солевых таблеток и капсул, порошковых изотоников, бутылок и почти 5 литров воды. Гидрик, трисьют, велообувь, кроссовки, шлем и множество других приблуд утрамбовываем в рюкзак и надеемся, что ничего не забыли, и вперед - к месту старта".

Дмитрий Попов еще в 2021 году захотел стать первым из Карелии, кто преодолеет 10-часовой рубеж гонки. И начал готовиться. Тратил много времени, сил и финансов не только своих, но и семьи. А потом было ДТП с тяжелой травмой – осложненный перелом ключицы, за месяц до такой же гонки в Сочи в 2022 году, к которой готовился и на которую ставил все карты. После ДТП и операции сидеть на велосипеде не мог четыре месяца.

Атлет из Карелии смог восстановиться и показать отличную форму на соревнованиях «железных людей». // Фото: Дмитрий Попов.