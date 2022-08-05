Жалобы жителей Элисенваара на невыносимые условия дали результат
Жители поселка Элисенваара Лахденпохского района уже долгое время жалуются на грузовики горнодобывающих предприятий, которые регулярно проезжают через населенный пункт, при этом поднимая пыль. Некоторые машины, перевозящие щебень, едут с нарушением требований – без специальных тентов, закрывающих груз.
Представители минприроды и горнодобывающих предприятий встретились с жителями поселения, чтобы обсудить проблемы транспортировки. Министр Андрей Карпилович обратился к директору предприятия «Карелприродресурс» Игорю Ефремову принять необходимые меры.
«С водителями большегрузов был проведен инструктаж о неукоснительном соблюдении правил по перевозке грузов, в том числе, по использованию тентов. Теперь все машины тентуются»,
- рассказали руководитель компании.
Кроме того, к 2024 году предприятие построит собственный погрузочный железнодорожный терминал, который будет располагаться в девяти километрах от поселка. А ранее «Карелприродресурс» профинансировал ремонт местной автодороги, которую разбивали большегрузы. Откликнулся и руководитель компании «Яккима-Гранит». Теперь движение машин в часы, когда дети уходят в школу и возвращаются домой, будет ограничено. Скриншот и видео: ecology.gov.karelia.ru.