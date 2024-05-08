Зеркальные инсталляции от «ВКонтакте» появились в Петрозаводске

На Театральной площади и вблизи Дворца торжественных церемоний в карельской столице установили зеркальные инсталляции от «ВКонтакте».

На стелах изображены архивные фотографии «Петрозаводчанка А. Рогозкина вручает сохраненное Красное знамя морякам Онежской флотилии» и «Советские офицеры в Петрозаводске после его освобождения», сообщили в мэрии.

Горожанам доступен сервис по реставрации черно-белых фотографий. Желающие могут восстановить снимки, перейдя по QR-коду на стеле. // фото VK-паблик администрации города