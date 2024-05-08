Снег и холод помешали завершить ремонт Шотмана и высадить цветы

Погода внесла коррективы в планы городских властей. В Петрозаводске не успели отремонтировать улицу Шотмана и высадить цветы к 9 мая.

По словам сити-менеджера Инны Колыхматовой, рабочие планировали закончить ямочный ремонт на Шотмана минувшей ночью, но помешала морозная погода. Глава города предположила, что подрядчик завершит работы ближайшей ночью, если будет нормальная температура воздуха и не будет осадков.

Залатать дыры осталось на небольшом участке. Основные дефекты в районе Дома бокса, Старовокзальной площади и у пересечения с Мурманской улицей, со слов сити-менеджера, ликвидированы. Рабочие должны обработать стыковочные швы и убрать мусор за собой.

Цветы на городских клумбах собирались высадить 6 мая, но начались заморозки, все растения могли погибнуть. По словам Колыхматовой, цветы высадят к празднику у Вечного огня, в других местах – когда потеплеет. // фото «Петрозаводск говорит»