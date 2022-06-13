«Земляне» чуть не погибли в ДТП после концерта в Херсоне

Автобус с группой «Земляне» попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошел их концерт, в аэропорт, сообщает РИА Новости.

«Да, мы все живы, слава богу, здоровы. Ехали после концерта в аэропорт, попали в ДТП. Водитель либо не справился с управлением, либо заснул, либо что-то случилось там, не знаю, я почти в хвосте сидел»,

- вокалист группы сказал Храмов.

Он пояснил, что их автобус пересек трассу, но двигающаяся в их сторону фура успела затормозить.

«Нас могло просто пополам перерезать. Автобус оказался одной половиной в обрыве, поле там такое, а вторая половина на дороге. Вовремя приехали пожарные, МЧС, вытащили нас», - добавил он. // Фото: Пресс-служба группы «Земляне»