С начала года в Карелии произошло 15 ДТП по вине пьяных водителей

С начала года на дорогах республики произошло 15 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. В результате 1 человек погиб, и 24 получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС, обеспечивая порядок на дорогах, проводят проверки водителей на трезвость.

В с. Великая Губа Медвежьегорского района инспекторы отстранили от управления автомобилем «Тойота» водителя с признаками опьянения. Нетрезвое состояние подтверждено освидетельствованием с помощью алкотестера, прибор показал 1,74 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомашиной «Мицубиси» водителя в состоянии опьянения. Алкотестер показал 0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. // Фото: energepic.com / Pexels