13 июня 2022, 13:47
В Крыму двух маленьких детей унесло в море на надувном матрасе
Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей
В Сакском районе республики Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей, сообщила Общественная служба новостей.
Следствие установило, что накануне из-за невнимательности родителей двух малолетних детей - 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, которые находились на надувном матрасе, унесло в открытое море.
В ведомстве подчеркнули, что на пляже не было ни одного предупреждения или знака о запрете и ограничении купания. Следствием будет дана правовая оценка данному обстоятельству. // Фото: Skifo / unsplash.com