12 марта 2025, 14:17
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Подземные толчки зафиксированы недалеко от Армавира
Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer
В Краснодарском крае вечером 11 марта произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северо-западу от Армавира и залегал на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.