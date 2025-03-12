12 марта 2025, 14:17
Россия

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Подземные толчки зафиксированы недалеко от Армавира
Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer

В Краснодарском крае вечером 11 марта произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северо-западу от Армавира и залегал на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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Метки: 
Краснодарский край
армавир
землетрясение
подземные толчки
сейсмособытие