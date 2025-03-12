Землетрясение произошло в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вечером 11 марта произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северо-западу от Армавира и залегал на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.