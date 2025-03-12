Прием студентов в вузы двух столиц и Казани предложили ограничить

Ограничить прием иногородних студентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Ведомости».

По мнению политика, вузы штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны в таком объеме на рынке труда. Если после учебы выпускник не смог устроиться по специальности, то, по мнению политика, вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, отправляя из глубинки ребенка на учебу в столицу, получается история неудачника.

В крупные города стекаются выпускники школ со всей страны, платных мест в вузах становится больше. Матвиенко предложила в течение пяти лет уменьшать набор в высшие учебные заведения, принимать только необходимое количество студентов по востребованным специальностям. Все остальные, по мнению политика, должны учиться в своих регионах.

Минобрнауки контролирует набор студентов на бюджетные места. Предлагалось разрешить министерству регулировать также платное обучение.